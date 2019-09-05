إيطاليا.. إلغاء حظر الإقامة عن عمدة متهم بتنظيم "زيجات مصلحة" لفائدة مهاجرين

ألغت محكمة بمدينة لوكري الإيطالية حظر الإقامة المفروض على رئيس بلدية رياتشي السابق، ميمو لوكانو، بعد خضوعه للتحقيق في ارتكاب مخالفات بإدارة استقبال المهاجرين.

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واتهمت نيابة لوكري، لوكانو، في أكتوبر الماضي بـ "الاستهانة الكبيرة بالقواعد على الرغم من الدور المؤسساتي الذي يلعبه"، بعد تنظيمه لـ "زيجات مصلحة" بين مواطنين من رياتشي ونساء أجنبيات، بهدف تسهيل بقائهن بصورة غير شرعية في إيطاليا.

واعتبر العمدة السابق قرار إلغاء الحظر "نتيجة إيجابية"، مضيفا أنه "ليست لدي أي ضغائن، ولا أسعى للانتقام، بل أريد النظر إلى الأمام فقط، وأعتقد أن هناك كثيرا من الناس الذين يواجهون مظالم كهذه كل يوم، أخطر من قضيتي بكثير، وهم ملزمون بالتشبث بكل ما لديهم من قوة داخلية للعثور على دافع للمضي قدما".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية