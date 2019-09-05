شاهد.. إغلاق ميناء حيفا بسبب حريق كبير

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حريقا كبيرا اندلع، بعد ظهر اليوم الخميس، في ميناء حيفا، داخل مخزن يضم 80 طنا من النفط.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فرق الإطفاء من حيفا ومناطق أخرى هرعت إلى موقع الحادث، وأغلقت بعض الطرق المحيطة بالميناء.

תמונות מזירת השריפה במפעל שמן בחיפה @10elilevi



(צילום: ג'וואד חורני ואילן מלסטר, המשרד להגנת הסביבה) pic.twitter.com/5WwqJygtmr — חדשות 13 (@newsisrael13) September 5, 2019

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الحريق أدى إلى وقف حركة السفن من وإلى الميناء، مؤكدة أن رجلي إطفاء على الأقل، تعرضا لإصابات خفيفة.

ونشر وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات، تظهر عمود دخان كثيفا يتصاعد فوق الميناء وألسنة اللهب.

תיעוד השריפה שפרצה במפעל שמן שבמפרץ חיפה @10elilevipic.twitter.com/SVeMPtEFL0 — חדשות 13 (@newsisrael13) September 5, 2019

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية