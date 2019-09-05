نتنياهو يلتقي جونسون في لندن والملف الإيراني يتصدر المباحثات

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني، بوريس جونسون، اليوم في دوانينغ ستريت بلندن، لبحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وعلى رأسها الملف الإيراني.

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وقال نتنياهو في مستهل اللقاء مشيدا بمواقف جونسون: "لقد كنت صديقا رائعا للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل. أشيد بوقوفكم الحازم ضد معاداة السامية وبدعمكم لأمن إسرائيل. بحيث تشهد علاقاتنا أفضل حقبها حاليا سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو التكنولوجية أو فيما يخص التعاون في مجال الدفاع".

وفيما يخص الشأن الإيراني، أضاف نتنياهو: "لا نفتقر إلى التحديات في الوقت الراهن، إذ نواجه التحدي الذي تشكله التصرفات العدوانية والإرهابية الإيرانية، فيهمني أن أتحدث معكم حول سبل العمل المشترك للتصدي لهذه الأشياء بما يصب في صالح السلام. وأريد أن أشكركم على هذه الفرصة للقيام بذلك".

المصدر: RT