الخارجية الروسية: لا للحديث عن حذف "طالبان" من القوائم الإرهابية الأممية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن حذف ممثلي حركة "طالبان" من القوائم الإرهابية الأممية حال نجاح المفاوضات السلمية بينها وبين الولايات المتحدة لا يناقش حاليا.

وقال سيرومولوتوف للصحفيين، اليوم الخميس: "يتم حاليا حذف مؤقت للمشاركين في المفاوضات من قوائم الإرهابيين. وهذا نتيجة للاتفاق بين البلدين. لكنهم لا يزالوا متواجدين في القوائم الإرهابية لتابعة للأمم المتحدة، وحذفهم منها أمر صعب وهذه المسألة للسنوات الثلاث المقبلة. ولا يجب الاستعجال".

وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على حركة "طالبان" عام 1999. ومنذ ذلك الوقت تم تصحيح القوائم الأممية عدة مرات. والمرة الأخيرة تم تعديلها في ديسمبر عام 2015 بعد اتخاذ القرار رقم 2255 الذي شدد الإجراءات الهادفة إلى منع تمويل الحركة. وتضم العقوبات الأممية أيضا تجميد الحسابات المصرفية لأعضاء الحركة والأشخاص المرتبطين بهم وحظر سفرهم إلى الخارج وحظر بيع الأسلحة لهم.

وأجرت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" خلال السنة الأخيرة 8 جولات من المفاوضات وناقشتا خلالها انسحاب القوات ووقف إطلاق النار وآفاق تطوير العلاقات الأفغانية وضمانات عدم تحول أفغانستان إلى ميدان للإرهاب الدولي.

المصدر: تاس