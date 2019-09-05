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إيران ستعلن السبت تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي

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إيران ستعلن السبت تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي
Reuters RH/SL
مفاعل بوشهر النووي
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أكدت طهران أنها ستعلن عن تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بعد غد السبت، وفقا لما نقلته وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأضافت "إسنا" أن الناطق الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، سيكشف يوم السبت عن تفاصيل هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي.

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من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي إيران بالتراجع عن التخلي عن التزاماتها النووية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمهل الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى شهرين لإنقاذ الاتفاقية النووية، ولكنه حذر من أن طهران تحضر لتخفيض التزاماتها المتعلقة بالاتفاقية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.

ويقود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جهود ثلاث دول تجري مفاوضات مع إيران هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا بهدف إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها، من أجل الحفاظ على الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015.

المصدر: وكالات

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