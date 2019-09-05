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بوتين: روسيا قادرة على حماية سفنها في مضيق هرمز بالخليج

أخبار روسيا

بوتين: روسيا قادرة على حماية سفنها في مضيق هرمز بالخليج
Reuters
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تسطيع حماية والدفاع عن سفنها بالوسائل العسكرية في مضيق هرمز بالخليج.

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وأضاف بوتين اليوم الخميس في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، " بالنسبة لروسيا لا يوجد أي عائق أو مشكلة في حماية سفنها بالوسائل العسكرية (الدفاعية) في مضيق هرمز ..  نظرا لتطور قواتنا المسلحة والبحرية، من وجهة نظر عسكرية تقنية، فإن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا. والسؤال هو أن كل هذه الإجراءات يجب أن تكون فعالة وتؤدي إلى تسوية ورفع مستوى الأمن في المنطقة وفي مضيق هرمز على وجه الخصوص".

المصدر: نوفوستي

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