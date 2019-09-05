قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "لدى أعدائنا جزءا صغيرا من حقيقة قدرتنا الدفاعية، لكنهم سيرون حقيقتها في ساحات القتال".

وأضاف سلامي في تصريح خلال تفقده جزيرتي "فارسي" و"خارك" في مياه الخليج، أن "أعداءنا يعلمون أن القدرة العسكرية والأمنية لإيران غير قابلة للاختراق أو الهزيمة"، مؤكدا أن الحرس الثوري مستعد للدفاع عن البلاد أكثر من أي وقت مضى.

ويعتبر الحرس الثوري أن إيران تعيش في ظروف الحرب الاقتصادية، ويؤكد باستمرار أنه ليس قلقا من الحرب العسكرية وأنه يمتلك الاقتدار والجهوزية اللازمة لمواجهتها في حال اندلاعها.

المصدر: RT