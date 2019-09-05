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مقتل السائق وإصابة 34 آخرين بعد تصادم قطار وشاحنة في اليابان

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مقتل السائق وإصابة 34 آخرين بعد تصادم قطار وشاحنة في اليابان
Reuters ISSEI KATO
اصطدام قطار بشاحنة في اليابان
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قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 34 آخرين، إثر اصطدم قطار سريع وشاحنة بمدينة يوكوهاما ثاني أكبر مدن اليابان، ما أدى إلى اشتعال النار في الشاحنة وإخراج نصف القطار عن القضبان.

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وأظهر فيديو أن الحادث الذي وقع اليوم الخميس على خط السكة الحديدية إلى العاصمة طوكيو حطم الزجاج في مقصورة السائق، الذي قضى في وقت لاحق، وأخرج أول ثلاث عربات على الأقل من القطار المكون من ثماني عربات، عن السكة.

وقال أحد الركاب لمحطة "إن إتش كيه" المحلية: "كان صوت تكسر الزجاج مخيفا".

وقالت إدارة الإطفاء إن سائق الشاحنة، وهو رجل في الستينيات من العمر، أصيب بجروح خطيرة وتوفي لاحقا، مع إصابة شخصين آخرين بجروح معتدلة، فيما أصيب الباقون بجروح طفيفة.

وتصاعد الدخان من أجزاء من القطار الذي خرج عن القضبان والشاحنة التي سُحقت بين القطار والجدار. وتناثرت الصناديق المحطمة على سكة القطار بينما قام رجال الإنقاذ بتمشيط الموقع.

وقالت السلطات، بما في ذلك وزارة النقل، إنها تحقق في سبب الحادث لكنها لم تتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.

من الجدير ذكره، أن الحادث وقع بالقرب من محطة يستخدمها أكثر من 19 ألف شخص كل يوم، بينما لم ترد أي معلومات عن موعد استئناف خدمات القطار.

المصدر: "رويترز"

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