قرر مجلس المشرفين بمدينة سان فرانسیسكو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، تصنيف "الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق" كمنظمة إرهابية محلية.

ودعا المجلس، كافة المدن والولايات والحكومة الفدرالية الأمريكية، لتحذو حذوه وتقوم بتصنيف المنظمات المشابهة، بهذا الشكل.

وقال المجلس في بيان أصدره، إن الجمعية المذكورة، استخدمت "ثروتها ونفوذها وقوتها التنظيمية، لترسيخ ملكية السلاح وتحريض أصحاب هذه الأسلحة على أعمال العنف".

من جانبها، رفضت "الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق"، هذا القرار، ووصفت التهم الموجهة لها بعديمة الأساس، وقالت، في تغريدة على "تويتر"، إن القرار، يهدف لصرف انتباه المواطنين، عن المشاكل التي تواجهها مدينة سان فرانسيسكو، والتي وصفتها الجمعية بالمخجلة.

This stunt is an effort to distract from the problems facing #SanFrancisco, such as rampant homelessness, drug abuse and petty crime, to name a few. Their wasting taxpayer dollars to declare 5M law-abiding Americans domestic terrorists, and it’s shameful.https://t.co/Wn6JccpO2H — NRA (@NRA) 4 сентября 2019 г.

ويأتي هذا القرار، بعد ثلاثة حوادث إطلاق نار في أقل من شھر، أدت إلى مقتل حوالي 40 شخصا في ولايتي تكساس وأوهايو.

وفي وقت سابق، أعدت وزارة العدل الأمريكية مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل الجماعي، ويساعد في تسريع تطبيق هذه العقوبة.

المصدر: وكالات