قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إن السلطات الإيرانية، أطلقت سراح بعض أفراد طاقم الناقلة السويدية "ستينا إمبيرو"، التي تم احتجازها في يوليو الماضي.

وأضافت الوزيرة السويدية في تغريدة على "تويتر": "نشعر بالارتياح للإفراج عن بعض أفراد طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو"، المملوكة لشركة السويدية، والتي ترفع العلم البريطاني".

Noting with relief the release of some of the crew members of Swedish owned and UK flagged Stena Impero. Looking forward to the release of the entire crew. This was one topic in my frank discussions with Iran’s FM Zarif. Dialogue is a powerful diplomatic tool. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 4 сентября 2019 г.

ونوهت فالستروم، بأنها تطرقت إلى هذا الموضوع، خلال مباحثات صريحة مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف. وقالت، إنها تأمل بأن تفرج السلطات الإيرانية عن بقية أفراد الطاقم. مؤكدة أن الحوار، أداة سياسية قوية.

وكانت إيران قد بررت احتجاز هذه الناقلة، التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 23 شخصا، بالقول إنها اصطدمت بقارب صيد إيراني.

المصدر: وكالات