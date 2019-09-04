وسعت وزارة الخزانة الأمريكية مجددا قائمتها للعقوبات ضد إيران، وأدرجت فيها 9 أفراد بينهم أشخاص من لبنان والإمارات والهند، و16 شركة و6 ناقلات نفطية.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الأطراف المستهدفة تشارك في شبكة واسعة للشحن البحري يديرها الحرس الثوري الإيراني، ويتم عبرها نقل النفط الإيراني لصالح الحكومة السورية و"حزب الله" وجهات غير شرعية أخرى التفافا على العقوبات الأمريكية، وفق بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الشبكة يقودها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ويشرف عليها وزير النفط الإيراني السابق رستم قاسمي وتضم عشرات الأفراد والشركات وناقلات النفط موزعين على الهند ولبنان وسنغافورة والإمارات وقناة السويس وغيرها.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن الشبكة استخدمت في ربيع 2019، أكثر من عشر سفن لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام، معظمها إلى النظام السوري، وبلغت عائدات بيع النفط أكثر من نصف مليار دولار. وذلك بالإضافة إلى بيعها حوالي 4 ملايين برميل من مكثفات الغاز ومئات الآلاف من البراميل من زيت الغاز، وفق البيان.

المصدر: RT







