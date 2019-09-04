أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بأن يخسر إعصار "دوريان" الذي انخفضت شدته إلى المستوى الثاني، قوته قبل أن يصل إلى البر الأمريكي.

وقال ترامب اليوم الأربعاء خلال موجز صحفي مكرس لمتابعة التطورات الخاصة بالإعصار، إن ولاية فلوريدا "محظوظة" متوقعا ألا تتضرر كثيرا جراء الإعصار إذ قال: "يبدو أن فلوريدا ستكون في حالة رائعة مقارنة بما كنا نتوقع".

وأشار ترامب إلى أن التوقعات السابقة تحدثت عن أن ولاية فلوريدا ستتعرض لـ"ضربة مباشرة" من العاصفة، التي كانت قبل أيام من الفئة الخامسة.

وأضاف: "نأمل أن نكون محظوظين. لا نعرف إلى أين سيتحول مسار الإعصار".

من جانبه، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفين مكالينان، الذي حضر الموجز الصحفي، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة إزاء تأثير محتمل لـ"دوريان" على ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية.

فيما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "دوريان" يتحرك حاليا بالتوازي مع الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا، حاملا معه أمطارا غزيرة ورياحا قوية.

وسبق أن أفاد المركز بأن الإعصار على بعد 90 ميلا عن مدينة دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، حيث تبلغ قوة رياحه 105 ميلا في الساعة.

من جانبه، دعا حاكم كارولينا الجنوبية، هينري ناكماستر، السكان إلى مغادرة بيوتهم فورا إلى أماكن آمنة، مضيفا: "ليس هناك وقت للتردد، إذا كنتم متواجدين في مناطق الإخلاء، فعليكم البدء بالإخلاء الآن".

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية في انتظار قدوم "دوريان". وشملت أوامر الإخلاء أكثر من مليون شخص من سكان الولايات الأربع.

المصدر: RT + وكالات