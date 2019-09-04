أكدت إدارة ترامب أن نائب الرئيس، مايك بينس، لا يمكنه أن يكون "كارها للمثليين"، لأنه وافق على مقابلة رئيس الوزراء الإيرلندي المثلي أثناء زيارة رسمية لإيرلندا.

ونشر الناطق الإعلامي باسم البيت الأبيض، جودسون دير، تغريدة على "تويتر" أول أمس قال فيها "إلى كل من يعتقد أن نائب الرئيس كاره للمثليين، أعلمكم بأنه وعقيلته سيلتقيان برئيس الوزراء ليو فارادكار وشريكه الدكتور ماتيو باريت لتناول وجبة غداء في إيرلندا".

For all of you who still think our @VP is anti-gay, I point you to his and the @SecondLady’s schedule tomorrow where they will join Taoiseach @LeoVaradkar and his partner Dr. Matthew Barrett for lunch in Ireland. 🇮🇪 @merrionstreetpic.twitter.com/Cj5kMpln0U — Judd Deere (@JuddPDeere45) 3 сентября 2019 г.

ويعرف بينس بأنه مسيحي محافظ عارض في الماضي السياسات الداعمة للمثليين، حيث صوت ضد قوانين تجرّم التمييز ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة عندما كان حاكما لولاية إنديانا.

المصدر: "تويتر"