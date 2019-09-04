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البيت الأبيض: نائب الرئيس ليس كارها للمثليين لأنه وافق على مقابلة رئيس وزراء مثلي

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البيت الأبيض: نائب الرئيس ليس كارها للمثليين لأنه وافق على مقابلة رئيس وزراء مثلي
Reuters LOS/MAR
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
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أكدت إدارة ترامب أن نائب الرئيس، مايك بينس، لا يمكنه أن يكون "كارها للمثليين"، لأنه وافق على مقابلة رئيس الوزراء الإيرلندي المثلي أثناء زيارة رسمية لإيرلندا.

ونشر الناطق الإعلامي باسم البيت الأبيض، جودسون دير، تغريدة على "تويتر" أول أمس قال فيها "إلى كل من يعتقد أن نائب الرئيس كاره للمثليين، أعلمكم بأنه وعقيلته سيلتقيان برئيس الوزراء ليو فارادكار وشريكه الدكتور ماتيو باريت لتناول وجبة غداء في إيرلندا".

ويعرف بينس بأنه مسيحي محافظ عارض في الماضي السياسات الداعمة للمثليين، حيث صوت ضد قوانين تجرّم التمييز ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة عندما كان حاكما لولاية إنديانا.

المصدر: "تويتر"

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