ضبط أكبر شحنة هرويين في تاريخ بريطانيا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني

تمكنت الشرطة البريطانية في ميناء فيلكستو من ضبط أكبر شحنة هرويين في تاريخ البلاد، مخبأة في شحنة ملابس ومناشف داخل حاوية على متن سفينة.

ووفقا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، فإن وزن شحنة المخدرات المضبوطة بلغ 1.3 طن بقيمة تعادل 120 مليون جنيه إسترليني (نحو 147 مليون دولار)، لتكون بذلك أكبر عملية ضبط للمخدرات من الفئة "أ" في بريطانيا، وواحدة من أكبر العمليات في أوروبا.

وقالت الوكالة إنه بعد إزالة المخدرات من الحاوية، أعيدت فارغة إلى السفينة التي واصلت طريقها إلى مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث رست في 1 سبتمبر، وتم القبض على 4 أشخاص كانوا في انتظارها.

المصدر: وكالات