أكد المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية براين هوك أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في تسوية الخلافات مع إيران بطرق دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد وأفضل معها، دون التخلي عن نهج العقوبات.

وقال هوك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "انسحب الرئيس من الاتفاق مع إيران لأنه يتيح لهم (للإيرانيين) الحصول على الأسلحة النووية​​​.. يرغب الرئيس حقا برؤية حل دبلوماسي لهذه المسألة، وسيكون مفيدا للغاية إذا استجابت إيران لدبلوماسيتنا بالدبلوماسية بدلا من الرد بأساليب بعيدة عن الدبلوماسية".

وأشار إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني يمكن الولايات المتحدة من حماية مصالحها بشكل أفضل.

وقال: "يرغب الرئيس بالتوصل إلى اتفاق جديد وأفضل يلبي عددا من التهديدات النابعة من إيران على السلام والأمن، وبينها البرامج النووية والصواريخ والعدوان في المنطقة، والاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأمريكيين".

وأضاف هوك أن الجانب الإيراني يلجأ إلى "الابتزاز النووي" في المفاوضات مع الغرب.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الضغط على إيران من خلال العقوبات، بل ستشددها "دون أي استثناءات". واعتبر أن العقوبات المفروضة على طهران لا تعرقل إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية معها.

وجدد موقف واشنطن المستند إلى أن سياسة الضغط هي التي أجبرت إيران على التفاوض، من الناحية التاريخية.

المصدر: وكالات