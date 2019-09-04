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اكتمال تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة

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اكتمال تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة
AFP Filippo MONTEFORTE
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أعلن بيان صدر عن قصر الحكومة الإيطالية "كيجي"، أن وزراء الحكومة الجديدة سيؤدون القسم الدستورية عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس.

 وكشف البيان أسماء الوزراء، وهم: لويجي دي مايو لوزارة الخارجية، لوتشانا لامورجيزي للداخلية، بقاء ألفونسو بونافيدي وزيرا للعدل، لورينزو غويريني للدفاع، روبرتو غواليتيري للإقتصاد، ستيفانو باتوانيللي للتنمية الاقتصادية، تيريزا بيلانوفا للسياسات الزراعية، بينما بقي سيرجو كوستا وزيرا للبيئة.

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وفي هذا الصدد، قال جوزيبي كونتي بعد قراءة قائمة الوزراء في قصر الرئاسة: "ونحن نتقوى ببرنامج يتطلع إلى المستقبل، سنركز مع فريقنا هذا على أفضل طاقاتنا ومهاراتنا وشغفنا الشديد، لجعل إيطاليا أفضل، وذلك تحقيقا لمصلحة جميع المواطنين من الشمال إلى الجنوب.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"

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