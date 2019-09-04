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نتنياهو يلتقي في لندن مع جونسون ومع وزير الدفاع الأمريكي

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نتنياهو يلتقي في لندن مع جونسون ومع وزير الدفاع الأمريكي
Reuters
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يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس إلى لندن في زيارة "خاطفة"، حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وسيكون هذا أول لقاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي معهما، بعد تولي جونسون رئاسة الحكومة البريطانية، وتولي إسبر قيادة البنتاغون.

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وسيبحث نتنياهو مع نظيره البريطاني جونسون، "الأوضاع الإقليمية والسبل الضرورية لصد الإرهاب والعدوان اللذين تمارسهما إيران".

كما سيبحث نتنياهو مع وزير الدفاع الأمريكي احتياجات إسرائيل الأمنية.

ويوم أمس، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الوزير الأمريكي بالهاتف، واتفق معه على توسيع دائرة محادثاتهما في لندن.

المصدر: RT

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