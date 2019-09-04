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نتنياهو من الخليل: المدينة لن تكون خالية من اليهود وسنبقى فيها للأبد

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نتنياهو من الخليل: المدينة لن تكون خالية من اليهود وسنبقى فيها للأبد
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة أثناء زيارة لمدينة الخليل بالضفة الغربية
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أثناء زيارة هي الأولى من نوعها لمدينة الخليل بالضفة الغربية، بأن المدينة "لن تكون خالية من اليهود" وأنهم سيبقون فيها "إلى الأبد".

وأضاف: "حققنا العدالة التاريخية ورجعنا إلى مدينة الأولياء"، منوها بسعي حكومته إلى "نيل الحقوق على الممتلكات التاريخية اليهودية" في المدينة.

وتابع: "فخور بأن حكومتي كانت أول من وضعت برنامج الحي اليهودي في المدينة وصادقت قبل عام على مخطط لبناء عشرات الوحدات السكنية الجديدة ليهود حبرون حيث تم الدخول إلى بيت المخبيلا الأسبوع الماضي"، مدعيا أن إقامة الحي "لم يأت بظلم لأحد".

وخلال الزيارة، دخل نتنياهو الحرم الإبراهيمي في الخليل في ظل إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالمدينة لتأمين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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ورافق نتنياهو قادة المستوطنين وأعضاء في الكنيست والرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، فيما صدحت التكبيرات في كافة أرجاء الخليل القديمة عبر مكبرات الصوت والمساجد، تنديدا بهذا الاقتحام، حسب وكالة "وفا".

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت منذ ساعات الصباح، المحال التجارية في البلدة القديمة بالخليل، وأخلت كافة المدارس فيها، تمهيدا لاقتحام نتنياهو وريفلين الحرم الإبراهيمي.

كما منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية من تغطية دخول نتنياهو الحرم الإبراهيمي.

ويقيم في الخليل حاليا نحو 800 مستوطن يهودي مقابل 200 ألف فلسطيني، ومنعت حكومة إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري تمديد تفويض بعثة حفظ السلام الأممية في المدينة.

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المصدر: RT + وكالات

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