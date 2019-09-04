 
مباشر

امتعاض في بلغاريا لتصريح شكك في تحرير الاتحاد السوفيتي أوروبا من النازية

أخبار العالم

امتعاض في بلغاريا لتصريح شكك في تحرير الاتحاد السوفيتي أوروبا من النازية
Sputnik
نصب تذكاري لتخليد تحرير الجيش الروسي لاراضي بلغاريا من الحكم العثماني في 1877-1878- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcuw

قال رومين بيتكوف، وزير سابق وزعيم حزب " البديل – النهضة" البلغاري، إنه لا يوجد أحد في بلاده، يمكن أن يشكك في دور الجيش الأحمر في تحرير أوروبا من النازية. 

وأضاف السياسي البلغاري في حديث لإذاعة "موسكو تتحدث"، أن مواقف وزارة الخارجية البلغارية حول هذا الموضوع، جنونية ومنافية للحقيقة.

وأكد بيتكوف، أن جميع الأحداث التي وقعت بعد عام 1944 في بلغاريا وبعد 1949 في العالم، تم التوافق عليها بين جميع الأطراف، ولا يمكن الآن تغييرها وتبديلها، بقرار من دولة واحدة. وقال: "هذا الموضوع، لا يمكن التشكيك فيه".

ورجح بيتكوف أن وزارة خارجية بلغاريا حاولت خلق فضيحة من العدم وأشار إلى أن تصرف الوزارة هذا، سيضر في المحصلة بالعلاقات مع روسيا وسيزيدها تعقيدا.

إقرأ المزيد
بلغاريا تتبنى قرارا يثير أسف روسيا
بلغاريا تتبنى قرارا يثير أسف روسيا

في وقت سابق، أعلنت الخارجية البلغارية أنه لا ينبغي لروسيا أن تروج وتدعم "الطرح التاريخي المشكوك فيه" والقائل إن صراع الاتحاد السوفيتي مع ألمانيا النازية كان تحريرا لأوروبا.

وذكر بيان الوزارة  البلغارية، أن "الجيش السوفيتي جلب لشعوب أوروبا الوسطى والشرقية نصف قرن من القمع".

المصدر: "لينتا رو"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جدل مجتمعي واسع.. حظر الذبح الحلال في بلجيكا يدخل حيز التنفيذ