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نتنياهو إلى موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات 17 سبتمبر

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نتنياهو إلى موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات 17 سبتمبر
Reuters EI
لقاء بين بوتين ونتنياهو في الكرملين (أرشيف)
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيزور موسكو "قريبا" لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من إلغاء نتنياهو زيارة تدوم يوما واحدا إلى الهند لأسباب تتعلق بـ "الجدول الزمني"، بعد أن كان مخططا لها يوم الاثنين.

ويرى خبراء أن لقاء نتنياهو مع بوتين قبل الانتخابات المقبلة يهدف إلى إثبات مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي كرجل دولة يلتقي زعماء مرموقين، كما يعتبر اللقاء أيضا محاولة من نتنياهو لاستمالة المهاجرين الناطقين بالروسية نحوه، بدل أن يتجهوا إلى حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان.

ويتمحور الخلاف بين نتنياهو وليبرمان حول سعي الأخير إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.

يذكر أن إسرائيل ستشهد في 17 سبتمبر الجاري انتخابات تشريعية جديدة بعد أن حل البرلمان نفسه في شهر مايو المنصرم.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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