 
مباشر

أزمة "بريكست".. محكمة إسكتلندية تعتبر قرار جونسون تعليق عمل البرلمان قانونيا

أخبار العالم

أزمة
Reuters ELO/zuz
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcu6

أيد قاض بريطاني بالمحكمة العليا في إسكتلندا قرار رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان بشكل يحد فترة انعقاده قبل موعد "بريكست" في 31 أكتوبر.

إقرأ المزيد
البرلمان البريطاني يوجه أول صفعة قوية إلى جونسون
البرلمان البريطاني يوجه أول صفعة قوية إلى جونسون

ورفض القاضي، ريموند دوهرتي، طعنا من بين ثلاثة طعون قدمها معارضو جونسون أمام محاكم مختلفة، معتبرا أن الأمر يتعلق "بالسياسة وصنع القرار، ولا يمكن قياسه بالمعايير القانونية، بل فقط من خلال الأحكام السياسية".

وأثار قرار جونسون الأسبوع المنصرم بخفض عدد الأيام التي ينعقد فيها البرلمان قبل تاريخ "البريكست" الحالي (31 أكتوبر) موجة من الغضب والاستياء في مجلس العموم البريطاني.

يذكر أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد كان من المقرر أن يتم يوم 29 مارس الماضي، لكن البرلمان البريطاني لم يوافق على الاتفاق مع بروكسل، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. وتم تأجيل "بريكست" إلى 31 أكتوبر المقبل.

ويسعى بوريس جونسون لإدخال تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وخاصة في ما يتعلق بالنظام الجمركي على حدود إيرلندا، أو الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق، الأمر الذي يرفضه البرلمان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جدل مجتمعي واسع.. حظر الذبح الحلال في بلجيكا يدخل حيز التنفيذ