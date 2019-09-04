لماذا زارت طائرة إماراتية إسرائيل ثلاث مرات خلال أسبوع؟

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن طائرة إماراتية خاصة من طراز "بوينغ-737" هبطت في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي، متسائلة عن هدف هذه الزيارات.

وأشارت الصحيفة اليوم الأربعاء، إلى أن الطائرة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية، وهي ثالث أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وصلت إسرائيل لآخر مرة الأحد الماضي، وأمضت عدة ساعات في مطار بن غوريون قبل أن تغادره.

وقبل الزيارات الثلاث الأخيرة في الأسبوع الماضي، وصلت الطائرة إلى إسرائيل قبل شهرين، وقبل ذلك مرة أخرى في العام الماضي.

ورجحت الصحيفة أن هناك سببين محتملين قد يفسران كثافة هذه الزيارات، أولهما أن شخصا من أقارب أحد الشخصيات السياسية البارزة في دولة الإمارات يتلقى مساعدة طبية في إسرائيل.

أما بخصوص السبب المحتمل الثاني، فذكّرت "هآرتس" بتقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفاد بأن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، زار إسرائيل في سبتمبر العام الجاري لتطوير العلاقات في مجال الأعمال.

ولفتت "هآرتس" إلى أن موانئ دبي العالمية (وهي شركة متفرعة عن شركة دبي العالمية، الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة الإمارة) لديها علاقات قديمة مع شركة Zim الإسرائيلية للشحن البحري، حيث تعاونتا سابقا في الاستثمار في مختلف أنحاء العالم.

وجاء ذلك في وقت تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية جهودا ملموسة من أجل تطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية، بالدرجة الأولى البلدان الخليجية مثل السعودية والإمارات والبحرين، في وجه الخصم المشترك إيران.

ووردت مؤشرات على نجاح هذه المساعي، أكبرها زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أبوظبي للمشاركة في اجتماع دولي في وقت سابق من العام الجاري.

المصدر: هآرتس