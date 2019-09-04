تقرير: نتنياهو كان على وشك مهاجمة إيران سنة 2012

كشف تقرير نقله موقع "نيويورك تايمز" أن تل أبيب كانت تحضر لشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية لسنوات عديدة، وفي سنة 2012 كاد نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لشنها.

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وأفاد التقرير بأن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون حاليا في احتمالية شن هجمات على إيران مع أو بدون موافقة واشنطن، حيث يعتقدون أن دونالد ترامب لن يشكل عائقا بقدر سلفه أوباما.

واستشهد التقرير بعشرات المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين الذين أكدوا أن نتنياهو مارس ضغطا على إدارة أوباما بتهديداته، ما دفع بالأخير إلى التعجيل في الموافقة على الاتفاق النووي سنة 2015.

كما لفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق كانت ترسل مسؤولا لنتنياهو كل شهر تقريبا من أجل إقناعه بعدم تنفيذ تهديداته.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"