روسيا والصين توقعان اتفاقيات حول التعاون العسكري والعسكري-التقني

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات في موسكو اليوم، مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسيا.

وخلال اللقاء، أشاد شويغو بمستوى العلاقات بين الدولتين، وخاصة في المجال العسكري وقال: "تعتبر الصين شريكا استراتيجيا أساسيا لروسيا في الساحة العالمية".

وأشار إلى أن الجشين الروسي والصيني، يجريان بشكل دوري فعاليات عسكرية مختلفة بما في ذلك المناورات والتدريبات.

Россия и #Китай в среду подписывают пакет документов о сотрудничестве в военной и военно-технической сферах, сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей #Шойгу.

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من جانبه أشار رئيس الوفد الصيني، إلى أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، تنتهج سياسة الهيمنة، وتلجأ إلى المضايقة والتحريض، وتتبع سياسة الاحتواء والكبح ضد روسيا والصين ودول أخرى، وتمارس الضغط الاستراتيجي عليها".

وذكر أن التعاون العسكري بين موسكو وبكين كان في السنوات الأخيرة، على مستوى عال ويستمر في التطور".

وقال إن الجيش الصيني شارك في العام الماضي، في المناورات العسكرية الدولية الكبرى "الشرق"، وفي يوليو من العام الجاري نفذت الدولتان، ولأول مرة، عمليات دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق مياه بحر الصين الشرقي وبحر اليابان.

وفي نهاية اللقاء، أعلن وزير الدفاع الروسي، أن الجانبين سيوقعان مجموعة من الوثائق التي تحدد مجالات العمل المشترك في المجالين العسكري والعسكري-التقني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية