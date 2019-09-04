اجتماع باكستاني-هندي بشأن فتح معبر للوافدين السيخ

على خلفية تصعيد التوتر بين الطرفين، يلتقي ممثلون عن باكستان والهند اليوم الأربعاء، لإتمام مسودة اتفاق على فتح معبر حدودي للوافدين السيخ.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يعقد الاجتماع في الجانب الهندي من معبر واغه-أتاري، وتسعى باكستان إلى فتح هذا الممر الحدودي في نوفمبر المقبل، ما سيتيح للوافدين السيخ زيارة "غوردوارا دربار صاحب"، وهو مكان عبادة مهم لهم في منطقة نارووال الباكستانية الملاصقة للحدود بين الدولتين.

ويأتي الاجتماع على الرغم من التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة بين الدولتين، بعد إلغاء حكومة نيودلهي الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الطرفين والخاضع للإدارة الهندية.

المصدر: أسوشيتد برس