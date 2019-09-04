بريطانيا.. زعيم مجلس العموم يثير "السخرية" بطريقة جلوسه خلال جلسة محتدمة

أثار زعيم مجلس العموم والعضو البارز في حزب المحافظين البريطاني جاكوب ريس موغ موجة عارمة من الجدل والسخرية، بسبب طريقة جلوسه خلال جلسة برلمانية محتدمة أمس بشأن بريكست.

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وتعرض البرلماني لسخرية لاذعة من ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض طريقة جلوسه "مستفزة"، نظرا لرمزية المكان وأهمية وجدية النقاش الدائر حول مستقبل المملكة المتحدة.

واستلقى النائب على أحد المقاعد أثناء كلمات لنواب معارضين لقرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان.

وأظهرت إحدى التغريدات ريس وهو يستلقى على خط يرمز لتراجع سعر الجنيه الإسترليني على خلفية أزمة بريكست، كما أظهرته تغريدة أخرى على مؤشر يدل على تراجع الأغلبية البرلمانية لحزب المحافظين خلال السنتين الأخيرتين.

Now I see what @Jacob_Rees_Mogg was doing 🤣🤣 pic.twitter.com/C3wLUnoClH — Christopher John (@mrchrisjohn) September 4, 2019

A rare Resting Rees-Mogg pattern spotted in sterling. Bearish. pic.twitter.com/VtsWq7IYJn — Tracy Alloway (@tracyalloway) September 4, 2019

وانتقدت كارولين لوكاس من حزب "الخضر" البريطاني موغ بسبب طريقة جلوسه ووصفت لغته الجسدية بأنها "ازدراء للمجلس والناس".

وفي الفيديو المرفق، يظهر نواب وهم يصرخون لموغ "اجلس" و"اجلس مستقيما"!.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني أمس الثلاثاء عن عتبة 1.20 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2017، وسط البلبلة السياسية في بريطانيا، مع اقتراب موعد بريكست، واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.

ويعقد مجلس العموم البريطاني اليوم جلسة من أجل التصويت على تأجيل بريكست من 31 أكتوبر إلى 31 يناير، بعدما صوت بغالبية بسيطة أمس على عدم خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

المصدر:RT+"تويتر"