نتنياهو يتولى حقيبة جديدة في حكومة إسرائيل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد.

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء الكنيست رسميا بأن نتنياهو سيحتل نفسه لهذا المنصب بدلا عن تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى أربع حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات.

وترك وزير الرفاه السابق كاتس منصبه في الشهر الماضي بعد أن أعلن النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن نيته توجيه لائحة اتهام إليه بتهمة خيانة الأمانة والفساد.

ومن المتوقع أن يبحث كاتس الذي لا يزال عضوا في الكنيست عن الحصانة البرلمانية قبل الانتخابات المقبلة في 17 سبتمبر، غير أنه من غير الواضح ما إذا كان سينجح في هذا الأمر، وخاصة بسبب غياب أي لجان مشكلة داخل الكنيست الحالي المنتخب في انتخابات أبريل الماضي يمكن لكاتس تقديم طلب بهذا الشأن إليها.

وأصبح كاتس عضوا رابعا في الحكومة الإسرائيلية يوجه تهما جنائية محتملة، والآخرون هم وزير الصحة يعقوب ليتسمان ووزير الداخلية أرييه درعي ونتنياهو نفسه.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل