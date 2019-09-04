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أفغانستان.. مقتل مدير شرطة بتفجير تبنته "طالبان"

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أفغانستان.. مقتل مدير شرطة بتفجير تبنته
Reuters OS/AND
رجل شرطة أفغاني (أرشيف)
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء مقتل مدير شرطة منطقة أحمد آباد في ولاية بكتيا محمد سرور حسين خيل، بتفجير تبنته حركة "طالبان".

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وقال عبد الله حسرت، المتحدث باسم الولاية في تصريح صحفي، إن قنبلة موضوعة على قارعة طريق بقرية كراج جرى تفجيرها خلال عبور حسين خيل.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل حسين خيل وأحد عناصر حمايته، وإصابة عنصرين بجروح، في حين قالت حركة "طالبان" إن التفجير أسفر عن مقتل مدير الشرطة و6 من عناصر حمايته.

ویأتي الھجوم بعد يوم واحد من تقديم مبعوث واشنطن الخاص لشؤون المصالحة في أفغانستان زلماي خلیل زاد للحكومة في كابل مسودة اتفاق مع "طالبان" بعد شھور من المفاوضات في قطر.

وتتضمن المسودة سحب خمسة آلاف عسكري من خمس قواعد لقوات التحالف الدولي خلال 135 یوما، وفي المقابل تتعھد "طالبان" بوقف العنف في كابل وولایة باروان الجنوبیة، حیث توجد أكبر قاعدة للقوات الدولیة.

المصدر: وكالات

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