 
مباشر

زعيمة هونغ كونغ تسحب مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في بلادها

أخبار العالم

زعيمة هونغ كونغ تسحب مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في بلادها
Reuters Kai Pfaffenbach
زعيمة هونغ كونغ كاري لام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcrq

أعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، اليوم الأربعاء عن سحب مشروع قانون لتسليم المجرمين للصين، أدى إلى غرق المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

إقرأ المزيد
هونغ كونغ.. محاولات لتعطيل المترو ودعوات لإضراب عام
هونغ كونغ.. محاولات لتعطيل المترو ودعوات لإضراب عام

تصريح لام جاء خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونغ كونغ في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، حيث تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بما يعتبره المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونغ كونغ.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة إسراء غريب.. شابة عادية تتحول لقضية رأي عام