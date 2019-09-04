ترامب يهنئ بولندا في ذكرى الاجتياح النازي لها!

تناقلت وسائل الإعلام تصريحا جديدا مثيرا، فاجأ به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين، لما هنأ بولندا في الذكرى الـ80 لاجتياح ألمانيا النازية أراضيها ونشوب الحرب العالمية الثانية.

وردا على سؤال للصحفيين الأحد 1 سبتمبر عما إذا كان له رسالة لبولندا بمناسبة الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية باعتداء ألمانيا النازية على بولندا، قال ترامب: "نعم لدي رسالة ممتازة إلى بولندا.. ونائب الرئيس مايك بينس، يهبط في هذه الأثناء (في بولندا) وهو يمثلني وأتطلع إلى أن أكون هناك قريبا... لكني أريد أن أهنئ بولندا، فهي بلد عظيم فيها شعب عظيم..".

إقرأ المزيد

وكان ترامب قد تخلى عن خطته لحضور مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية ببولندا في 1 سبتمبر وأرسل نائبه مايك بينس إلى وارسو بدلا عنه، وذلك بدعوى اقتراب إعصار "دوريان" من سواحل الولايات المتحدة، غير أن هذا الخطر لم يمنع الرئيس الأمريكي من التوجه إلى نادي غولف تابع له في ولاية فيرجينيا.

المصدر: RT