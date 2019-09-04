طهران بصدد إعتاق 7 هنود من طاقم الناقلة البريطانية التي تحتجزها

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن طهران تعتزم إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو" المحتجزة لديها، وجميعهم يحملون الجنسية الهندية.

وقال موسوي للتلفزيون الايراني اليوم الأربعاء: "ضمن سياستنا الإنسانية طلبنا من قبطان الناقلة البريطانية تعيين عدد من أفراد الطاقم للإفراج عنهم بحيث لا يؤثر ذلك في عمل الناقلة".

وأشار إلى أن قبطان الناقلة هو من قدم أسماء سبعة من أفراد الطاقم وجميعهم يحملون الجنسية الهندية وسيعودون إلى بلدهم قريبا، وأضاف: "ليس لدينا أي مشكلة مع قبطان الناقلة وطاقمها".

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وأكد موسوي أن ملف الناقلة البريطانية "لا يزال يطوي مسيره القضائي والقانوني".

وكانت الحكومة الهندية قد أكدت نهاية يوليو الماضي أن طهران أفرجت عن 9 بحارة هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة.

يذكر أن "الحرس الثوري" الإيراني احتجز ناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية في مضيق هرمز في 19 يوليو بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

المصدر: RT