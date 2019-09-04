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5 قتلى بانقلاب حافلة سياحية في نيوزيلندا

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5 قتلى بانقلاب حافلة سياحية في نيوزيلندا
New Zealand Herald / Bishal Jung Basnet
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أفادت شرطة نيوزيلندا بسقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى بانقلاب حافلة كانت تقل 27 سائحا صينيا اليوم الأربعاء على طريق سريع في منطقة روتوروا شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي وقع وسط ظروف جوية سيئة في منطقة تعتبر وجهة ذات شعبية كبيرة لدى السياح الصينيين.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن هناك 6 مصابين في الحادث، بينهم حالتان خطيرتان.

وأكدت السفارة الصينية في نيوزيلندا أنها تعمل مع الشرطة على تحديد هوية الضحايا.

المصدر: "رويترز"

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