5 قتلى بانقلاب حافلة سياحية في نيوزيلندا

أفادت شرطة نيوزيلندا بسقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى بانقلاب حافلة كانت تقل 27 سائحا صينيا اليوم الأربعاء على طريق سريع في منطقة روتوروا شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي وقع وسط ظروف جوية سيئة في منطقة تعتبر وجهة ذات شعبية كبيرة لدى السياح الصينيين.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن هناك 6 مصابين في الحادث، بينهم حالتان خطيرتان.

Several tourists are feared dead in fatal New Zealand bus crash. https://t.co/NVFmidIJIE — Twitter Moments (@TwitterMoments) September 4, 2019

وأكدت السفارة الصينية في نيوزيلندا أنها تعمل مع الشرطة على تحديد هوية الضحايا.

المصدر: "رويترز"