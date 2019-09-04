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وزير إيراني مخاطبا ترامب: توقف عن تقليد هذه الشخصية الشريرة!

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وزير إيراني مخاطبا ترامب: توقف عن تقليد هذه الشخصية الشريرة!
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ردا على العقوبات الأمريكية في مجال الفضاء، دعا وزير الاتصالات والمعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي الرئيس الأمريكي إلى التوقف عن تقليد "ثانوس"، الشخصية الهزلية الشريرة للغاية.

وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني على حسابه في تويتر تعليقا لا يخلو من السخرية، أرفقه بصورة فضائية للكون وقال: "لا يمكنني حتى تحديد موقع الولايات المتحدة في هذه الصورة، ناهيك عن العقوبات في الفضاء".

وتابع الوزير الإيراني قائلا: "الكون والمستقبل المشرق ملك للجميع وليس للبعض. دونالد ترامب، توقفوا عن تقليد ثانوس".

المصدر: تويتر

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