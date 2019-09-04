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"عصابة الخليج" توقع قتلى في صفوف الجيش الكولومبي

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Reuters Fredy Builes
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قتل أربعة جنود كولومبيين وأصيب اثنان بجروح في كمين استهدف قوة للجيش في شمال غربي البلاد، نسبه الجيش إلى "عصابة الخليج"، أكبر عصابة لتجارة المخدرات في البلاد.

وقال الجيش إن الهجوم وقع في منطقة بلدية قوقازيا بمقاطعة أنتيوكيا، فيما كانت قوة من الجيش تتحرك "لحماية السكان" الذين علقوا "وسط تبادل لإطلاق النار" بين "عصابة الخليج" وعصابة أخرى من مهربي المخدرات تسمى "لوس كاباروس".

وأضاف: "خلال العملية تعرض الجنود لهجوم من قبل أفراد من "عصابة الخليج" كانوا متمركزين في المنطقة وسط نزاع للسيطرة على طرق تهريب المخدرات".

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ولفت الجيش إلى أن حصيلة الهجوم هي أربعة قتلى وجريحان، فيما سقط قتيل واحد بين صفوف "عصابة الخليج".

وتشهد أنتيوكيا، كالعديد من المناطق الأخرى في كولومبيا، حربا بين العصابات للسيطرة على سوق المخدرات في بلد لا يزال المنتج الأول للكوكايين في العالم.

المصدر: "أ ف ب"

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