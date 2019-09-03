بومبيو يدعو حلفاء واشنطن إلى الانضمام للعقوبات الجديدة ضد إيران

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جميع حلفاء بلاده إلى الانضمام للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على وكالة الفضاء ومركز للبحوث الفضائية الإيرانية.

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "ندعو حلفاءنا إلى الانضمام لمنع الراعي العالمي للإرهاب من تطوير برنامجه المتنامي للصواريخ الباليستية".

For the 1st time, the US has sanctioned Iran’s civilian space agency, which develops the same space launch vehicle technology used in ballistic missiles. We call on our allies to join us in deterring the world’s top sponsor of terrorism from growing its ballistic missile program. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2019

وأضاف: "لأول مرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية المدنية، التي كانت تقوم بتطوير تكنولوجيا الإطلاق الفضائي للصواريخ البالستية".

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وقد أعلنت واشنطن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.

المصدر: تاس