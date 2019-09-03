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بومبيو يدعو حلفاء واشنطن إلى الانضمام للعقوبات الجديدة ضد إيران

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بومبيو يدعو حلفاء واشنطن إلى الانضمام للعقوبات الجديدة ضد إيران
Reuters Yves Herman
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جميع حلفاء بلاده إلى الانضمام للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على وكالة الفضاء ومركز للبحوث الفضائية الإيرانية.

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "ندعو حلفاءنا إلى الانضمام لمنع الراعي العالمي للإرهاب من تطوير برنامجه المتنامي للصواريخ الباليستية".

وأضاف: "لأول مرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية المدنية، التي كانت تقوم بتطوير تكنولوجيا الإطلاق الفضائي للصواريخ البالستية".

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واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز للبحوث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء
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وقد أعلنت واشنطن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.

المصدر: تاس

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