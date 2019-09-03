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فتى أمريكي يقتل خمسة من أفراد أسرته

أخبار العالم

فتى أمريكي يقتل خمسة من أفراد أسرته
Reuters
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أقدم فتى أمريكي، في الرابعة عشرة من عمره، على قتل خمسة من أفراد أسرته بالرصاص، في منزلهم بولاية ألاباما، ثم ألقى المسدس بعيدا واتصل بالشرطة.

وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون، لوسائل إعلام من بينها قناة "إي بي سي" اليوم، إن الحادث وقع مساء يوم الاثنين في بلدة إلكمونت.

وأضاف أن ثلاثة من أفراد العائلة توفوا على الفور في مكان الجريمة، فيما توفي الآخران في وقت لاحق داخل المستشفى.

وكتب ممثل الشرطة في تغريدة على "تويتر": "جرى استجواب الفتى واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل".

وأشار إلى أن الجاني، يقوم بمساعدة المحققين الآن في تحديد مكان السلاح، وهو مسدس عيار تسعة مليمترات، قال إنه ألقى به في مكان قريب". ولم يتبين بعد، من أين حصل القاتل على المسدس.

ويأتي ذلك في أعقاب موجة من جرائم القتل الجماعي، شهدتها الولايات المتحدة، شملت قتل سبعة أشخاص وإصابة 22 في تكساس مطلع الأسبوع منهم طفل رضيع.

وفي الشهر الماضي، قتل مسلح 22 شخصا وأصاب 24 بجروح في إل باسو في تكساس، وقتل مهاجم آخر تسعة أشخاص وأصاب 27، في مدينة دايتون بأوهايو.

المصدر: رويترز

 

 

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