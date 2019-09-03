علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على العقوبات الجديدة ضد إيران، قائلا إنها استهدفت برنامجها الفضائي لاستمرارها في استخدام وكالات فضائية مدنية لتطوير الصواريخ الباليستية.

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وفي بيان له صدر اليوم الثلاثاء إثر إعلان الخزانة الأمريكية عن العقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في إيران، أشار بومبيو إلى أن تلك العقوبات تمثل سابقة هي الأولى من نوعها تفرض الولايات المتحدة فيها عقوبات على وكالة فضائية مدنية ومركزين للبحوث العلمية تابعين لها، بسبب انخراطها في أنشطة تساعد طهران في تطوير الصواريخ الباليستية.

واتهم بومبيو السلطات الإيرانية بأنها "تتستر وراء البرنامج الفضائي للمضي قدما في تطوير الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بذلك.

وقال إن محاولة إيران لإطلاق صاروخ حامل إلى الفضاء يوم 29 أغسطس الماضي "تؤكد أهمية الخطر" الناجم عن البرنامج الفضائي الإيراني.

وأضاف بوميو: "يجب أن تكون هذه الإشارات تحذيرا للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يسهم في قدرة طهران على تطوير نظام لنقل الأسلحة النووية".

المصدر: RT







