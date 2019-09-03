أعربت رئيسة مجلس الصحافة والإعلام بإسرائيل القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أظهرت انه استخدم نفوذه لإغلاق قنوات تلفزيونية.

وقالت دورنير إن نتنياهو حاول إغلاق مجلس التلفزيون بالكوابل والأقمار الصناعية ليسمح للقناة العشرين، المحسوبة على اليمين، ببث أخبار أيضا.

وأكدت القاضية المتقاعدة دورنير أنه في دولة يحكمها القانون لا يمكن للحكومة أن تلتف على القانون وأن تحصل حالا على كل ما تريده.

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بدوره قال وزير الاتصالات السابق، أيوب قرا، إنه بصدد تقديم شكوى للشرطة بسبب تسجيل مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء، معربا عن استعداده للخضوع لفحص جهاز كشف الكذب "البوليغراف" في هذا الملف. وأضاف قرا أنه ينوي أيضا التوجه إلى المستشار القانوني للحكومة، رافضا الاتهامات الموجهة له بهذا الخصوص.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"