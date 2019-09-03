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انطلاق مناورات للناتو قوامها 3 آلاف عسكري و40 سفينة في البلطيق

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انطلاق مناورات للناتو قوامها 3 آلاف عسكري و40 سفينة في البلطيق
Sputnik
سفينة بحرية تابعة للناتو - ارشيف
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أعلن حلف الناتو انطلاق مناورات Northern Coasts  (الشواطئ الشمالية) في بحر البلطيق، بمشاركة 3 آلاف عسكري وحوالي 40 سفينة من 18 دولة من حلف الأطلسي.

وقال المكتب الصحفي للحلف: "سنجري مناورات Northern Coasts في منطقة المضائق الدنماركية التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال، وسيشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف عسكري و40 سفينة من 18 دولة عضو في حلف الناتو وستستمر حتى 19 سبتمبر الجاري".

المصدر: وكالات

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