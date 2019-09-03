نشرت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي قصة على "إنستغرام" حول تسريبات للصحفيين نقلتها أثناء مأدبة عشاء غير رسمية مادلين ويسترهاوت المساعدة الشخصية السابقة لترامب، ومسّت تيفاني.

وذكرت صحيفة "بيزنيس انسايدر" التي نقلت الخبر، أن تيفاني (25 عاما) تعرضت للتجريح بكلام المساعدة السابقة التي ذكرت تحت وقع "المسكرات"، أن ترامب "لا يحب التقاط صور مع ابنته الصغيرة، لأنه يعتقد أنها زائدة الوزن، وأنها أقرب إلى الرئيس من بناته تيفاني وإيفانكا".

وأضافت: "قال مازحا: إنه لا يستطيع أن يميز تيفاني من بين حشد من الناس".

ولم تتحدث تيفاني ترامب علنا عن الحادث، لكن قصتها على موقع "إنستغرام"، أشارت إلى أنها ربما تحمل بعض مشاعر الاستياء تجاه شخص ما يفكر فيها بشكل سيء، سواء كان والدها أو مساعدته السابقة أو الصحافة أو أي شخص آخر.

وليس من الواضح ما إذا كانت قصة ابنة ترامب على "إنستغرام"، موجهة لشخص معين أم لا، لكن الاقتباس الذي أوردته مأخوذ من الشاعر "جلال الدين الرومي"، والذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي.

"ويتحدث المقطع عن الحب الذاتي في مواجهة الشدائد:

"تفحصني كما شئت، لكنك لن تعرفني أبدا

لأني أختلف مئات المرات عما تريدني أن أكون

ضع نفسك وراء عيني لكي تراني كما أرى نفسي

لأني اخترت أن أسكن في مكان لا يمكنك رؤيته".

وأرفقت تيفاني الاقتباس بصورة لها بالأسود والأبيض.

ونفى ترامب الجمعة الماضي صحة تعليقات ويسترهاوت، فيما أكد مجددا السبت الماضي أنه يحب تيفاني، في حين أن ابنته الصغرى لم تعلق علنا على الحادث.

المصدر: وكالات