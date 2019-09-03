هنغاريا تدين داعشيا سوريّا ملطخا بإعدامات جماعية في حمص

أعلن ممثلو الادعاء في هنغاريا اليوم الثلاثاء، إسناد تهم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية لسوري انتسب لتنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015.

ولفت المدعون إلى أن الداعشي المحكوم الذي تم التعريف عنه بـ"أف. حسن"، يبلغ 27 عاما، وتمت إدانته بإعدام عدد من الأشخاص رفضوا الانضمام إلى تنظيمه عام 2015 في حمص بسوريا، وأعلنوا أنهم سيطالبون القضاء بالحكم عليه بالمؤبد.

ونقلت "رويترز" عن الادعاء الهنغاري، إن الداعشي أدين بإعدام نحو 20 شخصا، جميعهم أقارب شخص من مدينة حمص رفض الانضمام لتنظيم "داعش".

وكانت السلطات في هنغاريا ألقت القبض على "أف. حسن" في آذار الماضي.

المصدر: "رويترز"