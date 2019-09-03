حزب العمال البريطاني: نريد انتخابات إن لم نتمكن من منع بريكست دون اتفاق

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض، أنه يؤيد إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن، ولكن الأولوية يجب أن تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقالت شامي تشاكرابارتي، مسؤولة السياسات القانونية في الحزب اليوم الثلاثاء لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية".

وتابعت: "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء القابع حاليا من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير الموعد (الخروج من الاتحاد الأوروبي). الأولوية الآن للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق".

ويسعى رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن بحلول 31 أكتوبر المقبل، حتى ولو اقتضى ذلك خروجها بدون أي اتفاق.

وجونسون من أشد مؤيدي بريكسيت، وهو لعب دورا كبيرا في إنجاح الاستفتاء على ذلك قبل نحو عامين.

المصدر: "رويترز"