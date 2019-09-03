أولمرت يلغي زيارة إلى سويسرا خشية اعتقاله

توجه يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل إلى سويسرا ليحاول وقف تشريع يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بعد إلغاء رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت زيارة لجنيف خوفا من اعتقاله.

وخوفا من اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ألغى رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت مؤخرا زيارة عمل لسويسرا خوفا من إقدام السلطات هناك على توقيفه بموجب دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008 التي أمر بإطلاقها حين كان رئيسا للوزراء.

واصطحب كاتس معه إلى سويسرا طاقم خبراء قانونيين، بهدف إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين قدمت بحقهم دعاوى أمام القضاء السويسري تتهمهم بارتكاب جرائم حرب.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي"مكان"