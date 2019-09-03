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أنقرة: لدينا خططنا البديلة إن أخلّت واشنطن بوعودها للمنطقة الآمنة

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أنقرة: لدينا خططنا البديلة إن أخلّت واشنطن بوعودها للمنطقة الآمنة
Reuters
وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أرشيف
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كشف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الثلاثاء، أن تركيا لديها خطط بديلة ستطبقها في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات السوري.

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ولفت آكار إلى أن أنقرة "قادرة على فعل ما يلزم بشأن المنطقة الآمنة شرقي الفرات"، وتابع: "لدينا خطة "ب" وخطة "ج" في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة ونحن مستعدون لتطبيقهما".

وأضاف: "لم ننس تجاربنا في ما يتعلق بوعود الولايات المتحدة في منبج والرقة، لذلك نتابع بدقة وعن كثب الالتزام بالوعود التي قطعتها واشنطن بشأن المنطقة الآمنة، ولن نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل المعلومات المقدمة لنا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخرا، أنه سيبحث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إعلان منطقة آمنة في شمال سوريا شرقي الفرات.

وقال: "اتفقنا أنا وترامب في وقت سابق، على أن يكون عرض المنطقة 20 ميلا، وتمت مناقشة هذا الرقم بين العسكريين الأتراك والأمريكيين، ويبدو أنهم خفضوا منها. سنلتقي مع ترامب وسنبحث هذا الموضوع مرة أخرى".

وتوصلت أنقرة وواشنطن مؤخرا إلى اتفاق على إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.

وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، معتبرة أنه انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 المصدر: "سبوتنيك"

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