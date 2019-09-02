قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، إن الولايات المتحدة تقوم بتفكيك نظام الأمن الجماعي عن قصد.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن ناريشكين قوله إن "نظام الأمن الجماعي الذي كان قائما منذ نصف قرن تقريبا، أخذ بالانهيار ليس بسبب ثقله الذاتي".

وأوضح رئيس الاستخبارات الروسية، أن نظام الأمن الجماعي يتعرض للتهميش والتفكيك بشكل مقصود من جانب الولايات المتحدة التي تتهرب من تحمل مسؤولياتها.

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وأضاف ناريشكين: "تستمر واشنطن في التصرف، اعتمادا على حق القوي، على الرغم من أنها لم تعد الأقوى بحكم الواقع".

كما ذكّر ناريشكين بأن معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) تنتهي في عام 2021، ولذلك "لا يمكن استبعاد احتمال قيام الولايات المتحدة بنشر أسلحتها الهجومية الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك في الفضاء".

المصدر: RT