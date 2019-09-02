كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، عن بعض التفاصيل بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي يناقشه الوفد الأمريكي برئاسته مع حركة "طالبان".

وأوضح خليل زاد في حديث لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستسحب 5 آلاف عسكري من أفغانستان وستغلق 5 قواعد عسكرية خلال 135 يوما، حسب مسودة الاتفاق مع "طالبان".

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وأشار المبعوث إلى أن الاتفاق يجب أن يوافق عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ.

وأكد خليل زاد قائلا: "مبدئيا، توصلنا إليه (الاتفاق).. وتم إنجاز العمل على الوثيقة".

بومبيو إلى بروكسل لمناقشة أفغانستان

وفي سياق متصل، من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى بروكسل، مساء اليوم الاثنين، للقاء الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ.

ومن المتوقع أن يناقش بومبيو وستولتنبرغ عملية السلام في أفغانستان ومصير بعثة حلف الناتو هناك، حسبما ذكر مسؤول في الحلف لوكالة "فرانس برس".

كما من المقرر أن يلتقي بومبيو، غدا الثلاثاء، كلا من الرئيس المنتخب للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والمفوض المنتخب للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وينص الاتفاق بين واشنطن و"طالبان" على التزام الحركة بمنع استخدام أراضي أفغانستان من قبل تنظيمات مثل "القاعدة" أو "داعش" لشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها، وذلك مقابل الانسحاب الأمريكي التدريجي من البلاد.

المصدر: وكالات