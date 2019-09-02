أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وجود علاقات بين طهران وحركة "طالبان" في أفغانستان وإجراء مباحثات معها، مشددا على وجود الحركة في مستقبل أفغانستان.

وقال ظريف خلال زيارته لموسكو، اليوم الاثنين: "لدينا علاقات مع طالبان ولدينا مباحثات معها، ونشدد على وجودها في مستقبل أفغانستان".

وأضاف الوزير الإيراني أن "إيران وروسيا من أهل هذه المنطقة، ويجب أن تكون طاولة المفاوضات الأفغانية في إحدى دول المنطقة"​​​.

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وتعليقا على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلي "طالبان" في الدوحة، قال ظريف إن "أمريكا ليست مؤهلة لتحديد مستقبل أفغانستان. وإن المفاوضات بين أمريكا وطالبان مبنية على أساس مغلوط وهو عدم حضور بقية الأطراف الأفغانية".

وقبل ذلك، أشار ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن إيران "ليست متفائلة" تجاه المفاوضات بين الولايات المتحدة و"طالبان"، مؤكدا أن اتفاق السلام يجب أن يصوغه الأفغان بأنفسهم.

المصدر: سبوتنيك