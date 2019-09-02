غواتيمالا.. الشرطة تعتقل المرشحة الرئاسية السابقة ساندرا توريس

اعتقلت شرطة غواتيمالا المرشحة الرئاسية السابقة، ساندرا توريس، من منزلها، على خلفية اتهامات قال مكتب النائب العام إنها "تتضمن الاشتباه بانتهاكها قواعد تمويل الحملات الانتخابية".

وخسرت توريس (63 عاما) جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، أمام الرئيس المنتخب، أليخاندرو جياماتي، وكانت تلك محاولتها الثالثة للفوز بالمنصب.

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وداهم عدد من الرجال في زي الشرطة الرسمي منزلها الواقع على بعد عدة أميال من العاصمة غواتيمالا سيتي، وخرجت بصحبتهم وهي ترتدي غطاء للرأس ونظارة شمسية كبيرة.

وقال مكتب النائب العام في بيان: "إنها متهمة بجرائم عدم تسجيل تمويل حملتها الانتخابية وعضوية منظمة مخالفة للقانون"، فيما تنفي توريس منذ وقت طويل، اتهامات بالفساد.

وكانت توريس سيدة غواتيمالا الأولى في وقت سابق، وظلت واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد على مدى أكثر من عشر سنوات، إذ يسيطر الحزب الذي تتزعمه على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

المصدر: رويترز