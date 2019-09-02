جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تأخير

استبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، موجها تحذيرا ضمنيا للمشرعين بأنه قد يجبر على الدعوة لإجراء انتخابات في حال قاموا بإعاقة بريكسيت.

وأكد خلال خطاب ألقاه من أمام "داوننغ ستريت"، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تأخير، مرجحا التوصل إلى صفقة بشأن بريكسيت خلال قمة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر القادم.

وقال جونسون إن فرص التوصل إلى صفقة لخروج ريطانيا من الاتحاد الأوروبي "آخذة في الارتفاع".

يتبع...