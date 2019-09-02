قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بعض دول المنطقة تعتقد أنه يمكن شراء أمنها من الخارج.

وشدد ظريف، خلال لقائه عددا من المفكرين الروس وشخصيات أدبية وإعلامية في مبنى السفارة الإيرانية في موسكو، اليوم الاثنين، على أنه لا يمكن دون إيران، حفظ الأمن في منطقة الخليج.

وأضاف الوزير الإيراني أن "إرسال قوات عسكرية إلى الخليج سيزيد من الخطر الذي يهدد الملاحة والسفن"​​​.

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ونوه بأن بلاده بالذات "تدير مضيق هرمز، ولذلك لا يمكن حفظ أمن الخليج دون إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في موسكو، الولايات المتحدة وبعض حلفائها في الشرق الأوسط، بمحاولة استفزاز إيران، مشددا على ضرورة حل المشاكل في الخليج وبين دول المنطقة عن طريق الحوار.

المصدر: سبوتنيك